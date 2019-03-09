Паневежская полиция 9 марта сообщила, что просит общество о помощи в расследовании смерти 53-летнего жителя города.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Полиция сообщает, что 9 марта, в 1.25 ч. в Паневежисе, на ул. Даряус ир Гирено, рядом с многоквартирным домом, было обнаружено тело жителя города с колотыми ранами в области живота.

Полиция указала, что пригодиться любая информация по этому делу о подозрительных лицах, шуме, конфликте и т.д.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии, просьба звонить по номеру: 8 45 503312.

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