Полиция сообщает, что 9 марта, в 1.25 ч. в Паневежисе, на ул. Даряус ир Гирено, рядом с многоквартирным домом, было обнаружено тело жителя города с колотыми ранами в области живота.
Полиция указала, что пригодиться любая информация по этому делу о подозрительных лицах, шуме, конфликте и т.д.
Всех, кто что-либо знает об этом происшествии, просьба звонить по номеру: 8 45 503312.
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