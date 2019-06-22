В Паневежисе на улице обнаружен впавший в кому подросток

Полиция Паневежиса узнала от медиков, что в больницу был доставлен отравившихся и впавший в кому молодой человек.
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Сотрудники полиции информируют, что сообщение об этом они получили 21 июня в 15:00.

Сообщается, что в Паневежисе, на улице Княудишкю, был обнаружен несовершеннолетний (2005 г.р.) молодой человек в состоянии комы, который с отравлением веществом неизвестного происхождения был доставлен в больницу.

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