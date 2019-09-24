23 сентября, в 19.31 ч., жительница Паневежиса (1972 г.р.) сообщила в полицию о том, что около 17.30 ч., того же дня в публичном месте - в Паневежисе, в Сянваге, на ее дочь (2005 г.р.) напали 8 знакомых сверстниц.
В больнице у девочки диагностировали раздражение глаз с помощью газа. После осмотра девочку отпустили домой.
В Паневежисе на девочку напали 8 сверстниц
23 сентября, в 19.31 ч., жительница Паневежиса (1972 г.р.)...
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