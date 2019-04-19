В Паневежисе мужчине сломали череп выброшенной из окна бутылой

18 апреля, в 11 ч., в Паневежисе, на ул. Смелинес, из неустановленного окна многоквартирного дома неизвестный выбросил стеклянную бутылку, которая попала в проходившего мимо мужчину (1959 г.р.).