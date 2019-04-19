18 апреля, в 11 ч., в Паневежисе, на ул. Смелинес, из неустановленного окна многоквартирного дома неизвестный выбросил стеклянную бутылку, которая попала в проходившего мимо мужчину (1959 г.р.).
В больнице установили, что у мужчины сломан череп. Пострадавший был госпитализирован.
Зарегистрированные (0) Анонимные (6)
В Паневежисе мужчине сломали череп выброшенной из окна бутылой (6)
18 апреля, в 11 ч., в Паневежисе, на ул. Смелинес, из...
В Клайпедскую больницу привезли еще одну нетрезвую роженицу (14)
В Клайпедскую университетскую больницу привезли еще...
С дороги съехал бежавший от полиции пьяный водитель (2)
17 апреля, в 23.47 ч., поступило сообщение о том, что...
В Клайпеде в организации торговли героином подозревают 20-летнего молодого человека (9)
Криминалисты Клайпедского комиссариата полиции...
TOP новостей
После визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия (181)
Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти...
Нынешняя ситуация на рынке недвижимости неспокойная: жилья в центре станет меньше, оно подорожает (13)
Активность на рынке недвижимости в первом квартале...
Группа депутатов парламента Литвы предлагает принимать в детсады только детей, привитых от кори (6)
Группа оппозиционных литовских консерваторов и...
Песков: опасения стран Балтии по поводу российской угрозы безосновательны (136)
Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской...
Начинается сезон литовской клубники: какими будут цены (12)
25 апреля литовские фермы начнут сбор первых ягод, их они...