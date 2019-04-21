В воскресенье во время празднования Пасхи полиция Паневежиса получила сообщение о трагедии на ул.Смелинес. Сотрудникам полиции об этом сообщили в 11:15.
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В доме была обнаружена женщина (1965 г.р.) с колотыми ранами на теле.

А в хозяйственной постройке было обнаружено тело её сожителя (1966 г.р.). По предварительным данным, мужчина убил сожительницу, а позже покончил с собой.

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощиНомерВремя работы
Детская линия www.vaikulinija.lt116 111Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt8 800 28888Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt8 800 60700Круглосуточно
Линия помощи женщинам8 800 66366I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке)8 800 77277I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести8 800 26161 8 5 2773135I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи8 45 500965I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин8 800 22008I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка8 5 275 75 64Круглосуточно
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Звонки по линии 8-800 бесплатные

Психологическая помощь в Интернете

Детская линияРегистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.ltОтвет в течение двух дней
Молодежная линияРегистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugasОтвет в течение трех дней
Линия надеждыОбращение на сайте: http://paklausk.kpsc.ltОтвет в течение трех дней
Шяуляйская молодежная линияПисать по адресу: kasnutiko@yahoo.comОтвет в течение трех дней


Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt

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