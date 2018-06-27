В Паневежисе мужчина мачете зарубил свою собаку

О жестоком обращении с животным в полицию сообщили в марте 2018 года. Женщина сообщила, что ее сосед A.В., вероятно, убил свою собаку и бросил во дворе.
В указанном месте полиция обнаружила убитую собаку. Ветеринар констатировал, что стафордширского терьера зарубили – на голове, шее и теле видны глубокие рубленные раны, разрублен череп.
Владелец собаки не отрицал, что убил собаку накануне. Он сказал, что его пес, которого он приобрел 1,5 года назад, сначала был спокойным, только не поддавался дрессировке. А потом его поведение стало непрогнозируемым, он кусал хозяина. В тот вечер, когда мужчина зарубил собаку, собака стала агрессивной, не слушала его, поэтому мужчина испугался и несколько раз ударил ее мачете, а чтобы животное не мучилось, перерезал ему горло. Затем мужчина вынес его во двор, подальше, чтобы не видеть, планировал закопать позже.
Было начато расследование по факту жестокого обращения с животным.
Дело было передано в суд. Суд признал смягчающим вину обстоятельством тот факт, что мужчина признал свою вину и искренне сожалел о содеянном, а отягчающим – то, что мужчина был неоднократно судим.
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