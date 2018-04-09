В Паневежисе малолетний ребенок упал в колодец

Полиция сообщает, что 8 апреля, в 14.50 ч., в Паневежисе,на ул. Й.Янонё, на детской площадке, в шахту колодца глубиной 5-6 м упал ребенок (2010 г.р.).

Ребенка из шахты достали спасатели.

Он получил различные ушибы и царапины, поэтому его оставили в больнице под наблюдением врачей.

Обстоятельства выясняются.