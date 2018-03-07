Сообщение в полицию поступило 6 марта, утром. Звонившая по телефону жительница ул. Упес сказала, что слышит где-то рядом страшный визг собаки.

На берегу реки Невежис обнаружили обезображенный труп собаки. На теле животного было множество рубленных ран. На место происшествия вызвали работников Panevėžio specialus autotransportas и ветеринаров.

"Около 13 ч. полиция сообщила, что около реки обнаружена зверски замученная собака. Наша обязанность – утилизировать труп. Мы привезли его сюда, вскоре его заберет Ретавский центр утилизации", – сказал представитель Panevėžio specialus autotransportas Кястутис Олишаускас.

Ветеринар Альвидас Бразджёнис без труда идентифицировал животное, поскольку оно было чипировано.

Установлено, что убит 1,5-годовалый бело-черный американский стаффордширский терьер. По его состоянию специалисты установили, что до убийства животное было здоровым и ухоженным – все мышцы были хорошо развиты и натренированы. Собака была породистая, ее купили в литовском питомнике.

"На теле животного было около 10 глубоких рубленных ран, нанесенных твердым предметом, топором или чем-то похожим. Особенно поврежден череп собаки. Рядом лежал пластмассовый ящик – возможно в нем забитое животное притащили к реке. За 35 лет работы мне довелось видеть многое, меня уже ничто не удивляет – просто наш мир куда-то катиться", – сказал ветеринар.

Собеседник не хотел гадать, попадают ли стаффордширские терьеры в утвержденный парламентом Литвы список опасных пород.

"Откуда узнать, почему так поступили: может это сделал человек с нестабильной психикой, а может собака напала на кого-то. Сейчас выяснять придется полиции", – сказал Бразджёнис.

Полиция ведет расследование. Подозреваемый уже задержан – это владелец собаки. Пресс-секретарь ГПК Паневежского округа Каролина Мигановечене сказала, что это 49-летний паневежец, который живет недалеко от того места, где наши убитое животное.

Задержанный мужчина был нетрезвым - 0,74 промилле. Полиция допрашивает его. Пока никаких подробностей нет.