В Паневежисе было совершено покушение на жизнь молодого человека

Молодой человек получил колото-резаные раны. Он госпитализирован. Начато расследование.

Полиция просит всех, кто что-то знает об этом происшествии или располагает ценной для следствия информацией, звонить по номерам 8 700 62 367, 8700 62 374 или 112.

Если вы 6 августа 2020 года с 23 до 24 ч. проезжали по ул. Статибининку, ул. Даряус ир Гирено или где-то поблизости проезжали на автомобиле, в котором есть видеорегистратор, просьба поделиться его записями с полицией. Свяжитесь с нами по номерам 8 700 62 367, 8700 62 374 или эл.почте paneveziovpk@policija.lt.