В палатке с инфицированными отходами в Юрбаркской больнице обнаружено тело мужчины

По данным полиции Мариямпольского округа, тело мужчины без внешних следов насилия было обнаружено около 8 ч. утра.

Документов у покойного не было, однако позже удалось выяснить, что это житель (1955 г.р.) деревни Дайняй (Юрбаркский район).

Начато расследование для выяснения обстоятельства смерти мужчины.