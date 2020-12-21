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в воскресенье в палатке с инфицированными отходами в Юрбаркской больнице обнаружено тело мужчины.
По данным полиции Мариямпольского округа, тело мужчины без внешних следов насилия было обнаружено около 8 ч. утра.
Документов у покойного не было, однако позже удалось выяснить, что это житель (1955 г.р.) деревни Дайняй (Юрбаркский район).
Начато расследование для выяснения обстоятельства смерти мужчины.
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