В палангском ночном клубе с наркотиками задержали граждан Литвы и Нигерии

Скопировать ссылку В палангском ночном клубе с наркотиками задержали граждан Литвы и Нигерии

7 июля, в 5.30 ч., в Паланге, в ночном клубе на ул. Й.Басанавичюса, задержаны гражданин Литвы 1995 г.р. и гражданин Нигерии 1995 г.р. у которых обнаружили порошок и вещество растительного происхождения - предполагают, что это наркотики.