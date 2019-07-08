7 июля, в 5.30 ч., в Паланге, в ночном клубе на ул. Й.Басанавичюса, задержаны гражданин Литвы 1995 г.р. и гражданин Нигерии 1995 г.р. у которых обнаружили порошок и вещество растительного происхождения - предполагают, что это наркотики.
Подозреваемые задержаны. Начато расследование.
В палангском ночном клубе с наркотиками задержали граждан Литвы и Нигерии
7 июля, в 5.30 ч., в Паланге, в ночном клубе на ул....
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