В Палангской больнице от передозировки скончалась 20-летняя девушка

Девушку в больницу на автомобиле Audi A6 привез мужчина (1993 г.р.). Полиция расследует обстоятельства происшествия.

1 августа, в 14.38 ч., в полицию был доставлен мужчина, привезший девушку в больницу. Во время обыска у него в кошельке нашли таблетку, подозревают, что это наркотик. Начато расследование.