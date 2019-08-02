1 августа, в 9.18 ч., Клайпедская полиция получила сообщение о том, что в Палангскую больницу с симптомами передозировки наркотиков доставлена 20-летняя девушка (1999 г.р.), которая скончалась в реанимации.
© Augustas Didžgalvis

Девушку в больницу на автомобиле Audi A6 привез мужчина (1993 г.р.). Полиция расследует обстоятельства происшествия.

1 августа, в 14.38 ч., в полицию был доставлен мужчина, привезший девушку в больницу. Во время обыска у него в кошельке нашли таблетку, подозревают, что это наркотик. Начато расследование.

ЧП и криминал

В Палангской больнице от передозировки скончалась 20-летняя девушка

1 августа, в 9.18 ч., Клайпедская полиция получила...

Avarija Raudondvario plente Avarija Raudondvario plente

В Каунасе произошло ДТП с участием BMW (1)

"Как это возможно?", - воскликнула женщина, увидевшая...

На окраине Вильнюса автомобиль сбил лося (2)

В четверг вечером на окраине Вильнюса, на ул. Лепалингё,...

Взорван автомобиль одного из руководителей сети Maximа, преступление поражает наглостью и глупостью (41)

Полиция Вильнюсского округа выяснила, кто и почему 16...

ВИДЕО: В Риге литовец забрался на памятник Свободы, а затем убегал от полиции (16)

Полиция Рижского самоуправления задержала литовца,...

TOP новостей

История трудоустройства в Паланге: работу найти несложно, но зарплата и условия не из лучших (11)

Можно ли найти работу в Паланге , когда сезон в разгаре,...

Глава Минфина Литвы: на сокращение бедности уже выделено много средств (13)

В связи с призывами литовского президента Гитанаса...

Погода: ни солнца, ни тепла пока не ожидается (1)

В пятницу над балтийским регионом установится влажная...

Ученые: меры по контролю за алкоголем не изменили привычки потребителей Литвы (57)

Политика контроля над употреблением алкоголя путем...

С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (15)

1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...