В Паланге жители задержали водителя, наехавшего на пешехода

8 февраля, в 22.50 ч., в Паланге, на ул. Й.Басанавичуса, автомобиль Mazda сбил женщину 1964 г.р. и уехал с места происшествия. Однако на ул. Витауто этот автомобиль остановили очевидцы происшествия и передали водителя в руки стражей порядка.