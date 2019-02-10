8 февраля, в 22.50 ч., в Паланге, на ул. Й.Басанавичуса, автомобиль Mazda сбил женщину 1964 г.р. и уехал с места происшествия. Однако на ул. Витауто этот автомобиль остановили очевидцы происшествия и передали водителя в руки стражей порядка.
Выяснилось, что водитель Mazda (1990 г.р.) пьян – 1,72 промилле.
Врачи диагностировали у пострадавшей политравму, женщина находится в реанимации. Начато расследование.
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