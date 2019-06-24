Департамент полиции сообщает, что в 5.39 ч. на ул. Й.Басанавичаус между группой мужчин разгорелся конфликт.

В отношении двоих задержанных военных начато расследование по факту нарушения общественного порядка. В организме одного из них было 1,56 промилле, а другого - 2,03 промилле.

В отношении других 6 составлены протоколы об административном правонарушении. В их организмах было от 0,88 до 2,07 промилле алкоголя. Дальнейшее расследование ведет Военная полиция.