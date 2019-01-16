"Вам не кажется - 5.94 промилле", – сообщает в социальной сети телеканал Reidas TV. Такие показания во время алкотеста были получены в Паланге.
© ReidasTV

"Наверное, это рекорд этого года в Литве. К счастью, это был не водитель, а нарушитель общественного порядка в Паланге. Как для вторника - показатель впечатляет", – пишет Reidas TV.

По данным Reidas TV, на круговом перекрестке Якай, 10-12 лет назад на старом автомобиле Audi 80 был остановлен Стасюкас. Строитель из Скуодаса. Он ничего не ел и пил в течение месяца. В его организме было 8,20 промилле.

Опытные полицейские Римас и Марюс тогда решили, что у них испортился алкотестер. Но как оказалось, алкотестер был в порядке.

Вскоре Стасюкас умер - примерно через полгода.

По данным врачей, смертельная доза для организма человека начинается с 3,50 промилле.

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