В Паланге задержали несовершеннолетнего с наркотиками и чужим документами

Полиция информирует, что в Паланге был задержан несовершеннолетний. По предварительным данным, он пользовался чужим документом. Кроме того, у него, как подозревают, были наркотики.
24 августа, в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса, молодой человек 2002 г.р. пытался попасть в ночной клуб, пользуясь чужим документом.
У юноши обнаружили полиэтиленовый пакет, как предполагают, с наркотиками.
Начато расследование.
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