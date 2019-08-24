В Паланге задержали несовершеннолетнего с наркотиками и чужим документами

Скопировать ссылку В Паланге задержали несовершеннолетнего с наркотиками и чужим документами

Полиция информирует, что в Паланге был задержан несовершеннолетний. По предварительным данным, он пользовался чужим документом. Кроме того, у него, как подозревают, были наркотики.