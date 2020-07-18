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В ночь на 18 июля, около 02.07, было замечено, что автомобиль BMW был угнан со двора многоквартирного дома в Паланге, на улице Жямайчю.
В Паланге украли BMW за 110 тысяч евро
© Gamintojo archyvas

Ущерб - 110 тысяч евро.

Начато досудебное расследование.

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