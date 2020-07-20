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В минувшие выходные во время гонок Aurum 1006 km lenktynės в Палангу съехалось множество людей на разных автомобилях.Одно транспортное средство заинтересовало угонщиков. Автомобилем стоимостью 110 000 евро владелец пользовался всего несколько месяцев. В мире есть всего 700 таких BMW, в Литве такой двухдверный BMW M4 GTS – единственный.
В Паланге угнали двухдверный BMW, во всем мире таких всего 700 шт
© Facbeook, Marius Kizelevičius

Владелец сказал, что автомобиль угнали с ул. Жемайчу, из двора многоквартирного дома. Марюс Кизелявичюс, владелец угнанного авто, сказал Delfi, что дом новый, автостоянка с улицы не видна.

"Я видел во дворе какого-то человека, который рассматривал авто, но не знаю, следили ли за мной. В Каунасе машина также несколько месяцев стояла во дворе, и ничего. Машина с логотипами Investor seer. Люди предоставляют информацию, полиция ее проверяет, мне нечего сказать. Я удивлен тому, что машину угнали, и никто не может сказать, как это произошло. Автомобиль застрахован, но с BMW сложно – в Паланге их угоняют каждый год", – сказал Кизелявичюс.

В Литве это единственный двухдверный BMW такого типа.

Кизелявичюс сказал, что готов отблагодарить за ценную информацию об авто.

BMW M4 GTS отличился, когда преодолел Нюрбургринг - гоночную трассу, за 7 минут 27,88 секунд и получил название суперавтомобиля.

Нюрбургринг просит всех, кто что-либо знает об автомобиле, обращаться к нему через социальную сеть (в фейсбуке Marius Kingas), звонить в полицию по номеру +370862057102 или 112.

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