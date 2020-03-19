В Паланге совершен акт вандализма, полиция просит о помощи

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Полиция Паланги проводит расследование в связи с актом вандализма, зарегистрированным 7 марта, в 6.05 ч. - на палангском мосту было сломано древко государственного флага.
Зафиксированные видеокамерами лица могут обладать ценной для следствия информацией. Просьба звонить следователю Виталии Будре по номеру 8 700 64716, или писать по эл. почте vitalija.budre@policija.lt
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