В Паланге пьяный военный арестован за драку в клубе

18 мая, в 05:00, в Паланге, в клубе на ул. Басанавичяус, задержан нетрезвый (1,44 пром.) военнослужащий Литовской армии.
По предварительным данным полиции, он рукой ударил мужчину (1995 г.р.) по лицу.
Нетрезвый (1,03 пром.) пострадавший после получения медицинской помощи рану на лице излечивает амбулаторно.
Подозреваемый помещён в арестантскую.
Начато досудебное расследование.
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