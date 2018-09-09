9 сентября после обеда в Паланге тонул человек.
Gausios gelbėtojų pajėgos Palangoje: ieškojo po vandeniu panirusio vyro
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После 14 ч. сообщили о том, что в море уносит человека, он ушел под воду, с берега его не было видно.

Пожарные-спасатели прибыли на место происшествия и отправились на поиски мужчины.

Когда они достигли места, в котором он находился, выяснилось, что мужчина - пловец, он от помощи спасателей отказался.

Люди на берегу были возмущены тем, что мужчина купался, когда это было запрещено.

Один из очевидцев рассказал, что этого пловца "спасают" уже не в первый раз.

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