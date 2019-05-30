Телевидение Reidas TV в социальной сети Facebook поделилось информацией о нетрезвом велосипедисте. Оказывается, мужчина был мертвецки пьян - 5.31 промилле.
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"В Паланге полиция остановила велосипедиста, в организме которого было 5.31 промилле алкоголя.

Он ехал на велосипеде, поэтому его и остановили. Если бы он шел пешком и катил велосипед, то прошел бы мимо", - писал Reidas TV.

Мужчина показаниям алкотестера не удивился, сказал, что пьет уже два месяца.

ЧП и криминал

В Паланге был остановлен мертвецки пьяный велосипедист

Телевидение Reidas TV в социальной сети Facebook поделилось...

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