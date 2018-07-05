Шяуляйская полиция информировала, что в Пакруойском районе нетрезвая женщина избила свою малолетнюю внучку (2017 г.р.).
4 июля, в 21 ч., в Пакруойском районе, в доме, нетрезвая (1,23 промилле) женщина (1967 г.р.), избила свою внучку 2017 г.р.
Мать девочки ребенка в больницу не повезла.
Подозреваемую задержали и закрыли в КПЗ.
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