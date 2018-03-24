В Пакруойском районе был задержан 21-летний призывник ВВС Литовской армии и несовершеннолетняя девушка, в автомобиле которых были обнаружены, как подозревают, наркотики.
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Департамент полиции сообщил, что 23 марта, в 21.40 ч. в деревне Мажейконис во время проверки автомобиля Volvo S70 около рычага переключения передач обнаружили и изъяли два пластиковых пакета с таблетками и веществом растительного происхождения, подозревают, что это наркотические вещества.

В сумочке у 17-летней пассажирки полиция обнаружила один пакет с таблетками и веществом растительного происхождения.

Автомобилем управлял призывник ВВС ЛА О.Д. И он и девушка были задержаны. Начато расследование.

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