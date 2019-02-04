Полиция информирует, что расследование было начато 23 января.
В полицию сообщили, что 22 января 2019 года, около 17.50 ч. в фойе школьного общежития во время словесной перепалки воспитатель 1964 г.р., кулаком ударила в грудь воспитателя 1952 г.р.
Пострадавшая на следующий день обратилась в поликлинику с жалобами на боли в области груди. Пострадавшей лечение не было назначено.
Ведется расследование.
Полиция выяснила - девушка из Вильнюса была убита, ее тело брошено в реку (4)
Полиция пока не рассказывает подробности гибели...
Пьяный беглец нанес травмы полицейским и повредил полицейский автомобиль (1)
3 февраля, в 15.27 ч., на ул. Соду, в Линкуве, Пакруойский...
Поиск без вести пропавшей девушки: задержаны подозреваемые в её убийстве (10)
В Вильнюсе поиск без вести пропавшей девушки стал...
Рейд в Каунасе: празднующий день рождения таксист, потерявшие права и угрожавшая молодёжи оплеухами мать (2)
В ночь с субботы на воскресенье сотрудники управления...
TOP новостей
Почтальоны разносят пенсии в Вильнюсе и Каунасе: пенсионеры встречают их со слезами на глазах (13)
Почтальоны "Литовской почты" с понедельника разносят...
Новейшие результаты рейтинга снова смешали карты: так Сквернялис или Шимоните? (94)
Данные разных социологических агентств отличаются...
Триумф и трагедия системы "ваучеров": тайное оружие Сквернялиса против роста цен уничтожили "свои" (4)
Подготовленный Минсельхозом Литвы проект э-купонов...
Прокурор: в конце 2018 года Масюлис получил от Курлянскиса 10 000 евро (11)
Прокурор Юстас Лауцюс 4 февраля сообщил, что в...
Банк Luminor увольняет в Литве 420 работников (5)
В начале 2019 года банк Luminor осуществляет объединение в...