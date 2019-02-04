Полиция информирует, что расследование было начато 23 января.

В полицию сообщили, что 22 января 2019 года, около 17.50 ч. в фойе школьного общежития во время словесной перепалки воспитатель 1964 г.р., кулаком ударила в грудь воспитателя 1952 г.р.

Пострадавшая на следующий день обратилась в поликлинику с жалобами на боли в области груди. Пострадавшей лечение не было назначено.

Ведется расследование.