11 апреля, в 2.16 ч., в Патруойском районе, в деревне Гуостагалис в доме было обнаружено тело мужчины (1970 г.р.) с колотой раной на груди и следами насилия на лице.

Задержан нетрезвый (2,48 промилле) подозреваемый (1970 г.р.).

Ведется расследование.