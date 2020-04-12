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Департамент полиции информирует, что в Пакруойском районе было совершено убийство.
Peilis
Peilis
© Shutterstock

11 апреля, в 2.16 ч., в Патруойском районе, в деревне Гуостагалис в доме было обнаружено тело мужчины (1970 г.р.) с колотой раной на груди и следами насилия на лице.

Задержан нетрезвый (2,48 промилле) подозреваемый (1970 г.р.).

Ведется расследование.

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