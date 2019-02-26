25 февраля вечером, в Пакруойском районе, в деревне Памушис, в доме опеки, в помещении оборудованном в мансарде, был ранен 11-летний мальчик.

Врачи констатировали, что в нижней части спины ребенка зияет огнестрельная рана. Мальчика увезли в больницу и прооперировали, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии Шяуляйской больницы.

Осмотрев место происшествия, полиция выяснила, что стреляли снаружи, пуля прошла через деревянную стену дома, зацепила стол и стул, а затем попала в нижнюю часть спины сидевшего на стуле мальчика. В комнате нашли и саму пуля.

Полиция начала расследование, занимается поиском стрелявшего человека.

26 февраля утром в полицию пришли двое местных жителей. 30- и 46-летние мужчины сказали, что они - охотники и ночью охотились на бобров. Как выяснилось, одна из пуль попала в стену детского дома и ранила мальчика.

По предварительным данным, были нарушены правила охоты – мужчины охотились на слишком близком расстоянии к жилым домам.

Полиция выясняет, из чьего ружья был сделан выстрел, в результате которого был ранен ребенок.