25 февраля вечером, в Пакруойском районе, в деревне Памушис, в доме опеки, в помещении оборудованном в мансарде, был ранен 11-летний мальчик.
Врачи констатировали, что в нижней части спины ребенка зияет огнестрельная рана. Мальчика увезли в больницу и прооперировали, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии Шяуляйской больницы.
Осмотрев место происшествия, полиция выяснила, что стреляли снаружи, пуля прошла через деревянную стену дома, зацепила стол и стул, а затем попала в нижнюю часть спины сидевшего на стуле мальчика. В комнате нашли и саму пуля.
Полиция начала расследование, занимается поиском стрелявшего человека.
26 февраля утром в полицию пришли двое местных жителей. 30- и 46-летние мужчины сказали, что они - охотники и ночью охотились на бобров. Как выяснилось, одна из пуль попала в стену детского дома и ранила мальчика.
По предварительным данным, были нарушены правила охоты – мужчины охотились на слишком близком расстоянии к жилым домам.
Полиция выясняет, из чьего ружья был сделан выстрел, в результате которого был ранен ребенок.
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