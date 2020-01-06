5 января, в 8.10 ч., в Пакруоисе, на ул. Прамонес, на стоянке, принадлежащей компании, охранник, 1973 г.р., избил своего коллегу, 2000 г.р.
Пострадавший к врачам не обращался.
В Пакруоисе охранник избил своего коллегу
5 января, в 8.10 ч., в Пакруоисе, на ул. Прамонес, на стоянке,...
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