В Пакруоисе охранник избил своего коллегу

Скопировать ссылку В Пакруоисе охранник избил своего коллегу

5 января, в 8.10 ч., в Пакруоисе, на ул. Прамонес, на стоянке, принадлежащей компании, охранник, 1973 г.р., избил своего коллегу, 2000 г.р.