Зонгайлене подозревает, что плакаты были испорчены в ночь с пятницы на субботу. "Один тент, в центре города, был закрашен краской, а другой, подальше от города, сорван. Все было сделано в течение одной ночи", - сказала кандидат.

Пагегяйское отделение соцдемов обратилось в полицию.

"все случилось после того, как в район приехали несколько лидеров социал-демократической партии, т.е. на следующий день после их встречи с жителям, а сами плакаты видели уже давно. Вот такое совпадение", - сказала Сонгайлене.

Ответственный секретарь соцдемов Линас Йонаускас призвал кандидатов вести честную конкурентную борьбу.

"Порча плакатов - признак бессилия. Политические оппоненты должны бороться аргументами и предложениями, а не уничтожением имущества. Конкурентная борьба не должна переходить границы. Тем более, что за такое преступление грозит и уголовная ответственность", - сказал Йонаускас.

Прямые выборы мэров и муниципальные выборы в Литве пройдут 3 марта.