На женщине была черная футболка с котороткими рукавами, синие джинсовые штаны, черная тканевая обувь.
Личностей, которые видели упомянутую женщины возле озера 29-30 числа, просим сообщить всю известную информацию следователю Гинте Жемретене по номеру телефона (8-41) 397 875 или написать на электронную почту по адресу ginta.zemrietiene@policija.lt
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