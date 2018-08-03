На женщине была черная футболка с котороткими рукавами, синие джинсовые штаны, черная тканевая обувь.

Личностей, которые видели упомянутую женщины возле озера 29-30 числа, просим сообщить всю известную информацию следователю Гинте Жемретене по номеру телефона (8-41) 397 875 или написать на электронную почту по адресу ginta.zemrietiene@policija.lt