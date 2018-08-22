21 августа, в 17.21 ч., в Кретингском районе перевернулся автомобиль Audi. Полиция обнаружила съехавший в кювет Audi А-6 в Кретингском районе, в пределах деревни Грикшяй, на 132-м км дороги Шяуляй-Паланга.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Рядом с автомобилем стоял мужчина (1985 г.р.). Он сказал, что управлял автомобилем и съехал с дороги. Выяснилось, что мужчина пьян - 3,84 промилле.

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