В организме угрожавшего сожительнице мужчины было 5,37 промилле

Жительница (1971 г.р.) Биржай сообщила в полицию о том, что 25 июня, в 16 ч., в доме нетрезвый сожитель (1986 г.р.) угрожал ей расправой. Выяснилось, что подозреваемый был мертвецки пьян - 5,37 промилле.
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Подозреваемый был задержан и закрыт в КПЗ.

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