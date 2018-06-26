В организме угрожавшего сожительнице мужчины было 5,37 промилле

Жительница (1971 г.р.) Биржай сообщила в полицию о том, что 25 июня, в 16 ч., в доме нетрезвый сожитель (1986 г.р.) угрожал ей расправой. Выяснилось, что подозреваемый был мертвецки пьян - 5,37 промилле.