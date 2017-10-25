Клайпедская полиция при сотрудничестве с Литовским бюро криминальной полиции, Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) и комиссариатами других округов, провела масштабное расследование в связи с возможно незаконной деятельностью ломбардов в Клайпедском округе и других городах Литвы. Задержаны 14 членов организованной банды.
© Klaipėdos aps. VPK

Расследование велось довольно долго. Полиция подозревала, что работники ломбардов скупают краденые вещи, зная о том, что они краденые. В организованной группировке деятельность была четко разграничена – 4 организаторов, два кассира, два бухгалтера, исполнители. Подозреваемые создали шесть компаний, скупали краденые ценности и перепродавали их.

В ходе расследования выяснили, что скупкой и реализацией краденых вещей могли заниматься ломбарды в Клайпеде, Гаргждай, Паланге, Кретинге, Шилуте, Тельшяй, Плунге, Каунасе, Мариямполе, Алитусе и др. городах.

Также были данные о том, что в компаниях ведется двойная бухгалтерия. В общей сложности провели 83 обыска, в которых участвовали полиция, сотрудники СРФП, "Арас" и другие службы. Обвинения предъявлены 15 лицам, 14 из них были задержаны. В обысках участвовало 150 человек - сотрудников полиции и других ведомств.

Во время обысков в ломбардах обнаружил 400 000 неучтенных евро наличными – дома у одного из подозреваемых 214 000 евро. Кроме того, полиция обнаружила около 50 кг золота и 70 кг серебра. Часть золотых изделий была в разобранном виде – их готовились переплавить, найдено и переплавленное золото. Во время обысков были обнаружены старинные, возможно, краденые монеты – 9 золотых и 268 серебряных. Также были обнаружены краденые телефоны и строительные инструменты.

Расследованием руководят прокуроры Клайпедской прокуратуры.

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