Расследование велось довольно долго. Полиция подозревала, что работники ломбардов скупают краденые вещи, зная о том, что они краденые. В организованной группировке деятельность была четко разграничена – 4 организаторов, два кассира, два бухгалтера, исполнители. Подозреваемые создали шесть компаний, скупали краденые ценности и перепродавали их.
В ходе расследования выяснили, что скупкой и реализацией краденых вещей могли заниматься ломбарды в Клайпеде, Гаргждай, Паланге, Кретинге, Шилуте, Тельшяй, Плунге, Каунасе, Мариямполе, Алитусе и др. городах.
Также были данные о том, что в компаниях ведется двойная бухгалтерия. В общей сложности провели 83 обыска, в которых участвовали полиция, сотрудники СРФП, "Арас" и другие службы. Обвинения предъявлены 15 лицам, 14 из них были задержаны. В обысках участвовало 150 человек - сотрудников полиции и других ведомств.
Во время обысков в ломбардах обнаружил 400 000 неучтенных евро наличными – дома у одного из подозреваемых 214 000 евро. Кроме того, полиция обнаружила около 50 кг золота и 70 кг серебра. Часть золотых изделий была в разобранном виде – их готовились переплавить, найдено и переплавленное золото. Во время обысков были обнаружены старинные, возможно, краденые монеты – 9 золотых и 268 серебряных. Также были обнаружены краденые телефоны и строительные инструменты.
Расследованием руководят прокуроры Клайпедской прокуратуры.
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