В оленеводческом хозяйстве гибнут животные, подозревают отравление

5 марта, в 13 ч., на хуторе, в деревне Лочерай (Биржайский район) в загоне мужчина (1966 г.р.), обнаружил четырех мертвых оленей. 6 марта, в 8.30 ч. там же нашли 10 мертвых оленей.