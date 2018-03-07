5 марта, в 13 ч., на хуторе, в деревне Лочерай (Биржайский район) в загоне мужчина (1966 г.р.), обнаружил четырех мертвых оленей. 6 марта, в 8.30 ч. там же нашли 10 мертвых оленей.
По словам мужчины, оленей либо отравили, либо они погибли от болезни. Ущерб – 15 000 евро.
Ведется расследование.
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