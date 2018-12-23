В тягаче, которым управлял гражданин Беларуси, было 1329 коробок, или 665 000 пачек сигарет.
Стоимость нелегального груза оценивается в 2 млн. евро. Контрабанду замаскировали под досками в конце полуприцепа.
Тягач ехал в Латвию. Полиции показались подозрительными документы, предъявленные водителем А.Ф. В них было указано, что транзитом через Литву из Беларуси в Германию везут доски.
Такой маршрут показался полицейским нелогичным, а подозрения усилились, когда выяснилось, что у водителя нет билета на паром.
После проверки в полуприцепе обнаружили сигареты трех марок.
Таможня начала расследование, водителя задержали. Расследование курирует Вильнюсская окружная прокуратура.
Это второй случай задержания крупного груза контрабандных сигарет за последние недели. 7 декабря на границе Литвы с Польшей таможенники обнаружили 224 000 пачек контрабандных сигарет, спрятанных в деревянных балках.
Самая крупная партия контрабанды в этом году – 931 000 пачек – была задержана в мае в Медининкай.
Гражданина Беларуси выдала ошибка: выбрал не то топливо (2)
В Варенском районе, у границы с Беларусью, пограничники...
В окрестностях Паневежиса полиция задержала большой груз нелегальных сигарет (3)
Полицейские и таможенники на этой неделе задержали в...
Несчастье в семье жителей Утены: скончался трехмесячный младенец (3)
В Утенскую полицию в субботу ночью поступило сообщение...
Произошел пожар в Шяуляйском СИЗО, эвакуировали задержанных из трех камер (3)
В субботу вечером шяуляйские пожарные-спасатели...
На ногу мужчине, оставившему в тонущей машине жену, надели браслет (3)
21 декабря Шяуляйская полиция приняла решение надеть на...
TOP новостей
Долгие выходные в 2019 году: будет возможность отдохнуть (2)
2018 год радовал обилием долгих выходных. В следующем...
Рождество в Норвегии: искусственные елки — по 300, живые — по 100 евро (18)
В Норвегии к Рождеству начинают готовиться задолго до...
Оппозиция заявила, что Шимашюс "забыл" о решении вопроса памятника Цвирке (23)
Оппозиция горсовета Вильнюсской мэрии обвиняет мэра...
Необычное место: с уникальными экспонатами знакомился и царь Александр II и Грибаускайте (41)
Наверное, многие даже не слышали о том, что в Вильнюсе...
Латвия и Литва активизировали борьбу с российскими шпионами (48)
В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны...