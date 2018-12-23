Полицейские и таможенники на этой неделе задержали в окрестностях Паневежиса значительный груз нелегальных сигарет, сообщает Криминальная служба таможни.
Panevėžio apylinkėse policijos ir muitinės pareigūnai sulaikė vieną didžiausių šiemet nelegalių cigarečių siuntų
© Muitinės departamentas

В тягаче, которым управлял гражданин Беларуси, было 1329 коробок, или 665 000 пачек сигарет.

Стоимость нелегального груза оценивается в 2 млн. евро. Контрабанду замаскировали под досками в конце полуприцепа.

Тягач ехал в Латвию. Полиции показались подозрительными документы, предъявленные водителем А.Ф. В них было указано, что транзитом через Литву из Беларуси в Германию везут доски.

Такой маршрут показался полицейским нелогичным, а подозрения усилились, когда выяснилось, что у водителя нет билета на паром.

После проверки в полуприцепе обнаружили сигареты трех марок.

Таможня начала расследование, водителя задержали. Расследование курирует Вильнюсская окружная прокуратура.

Это второй случай задержания крупного груза контрабандных сигарет за последние недели. 7 декабря на границе Литвы с Польшей таможенники обнаружили 224 000 пачек контрабандных сигарет, спрятанных в деревянных балках.

Самая крупная партия контрабанды в этом году – 931 000 пачек – была задержана в мае в Медининкай.

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