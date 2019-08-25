В окрестностях Мариямполе съехал с дороги и перевернулся Audi: погиб молодой человек

24 августа, в 00:30, в Мариямпольском самоуправлении, на 25 километре дороги Мауручай-Винчай-Пускялняй, около дороги, в поле, был обнаружен перевернувшийся автомобиль Audi.
По предварительным данным, автомобилем управлял мужчина (1995 г. р.), который с различными повреждениями тела был помещен в больницу. Во время ДТП погиб ехавший с ним мужчина (1999 г. р.).
Проводится расследование.
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