В окрестностях Мариямполе съехал с дороги и перевернулся Audi: погиб молодой человек

24 августа, в 00:30, в Мариямпольском самоуправлении, на 25 километре дороги Мауручай-Винчай-Пускялняй, около дороги, в поле, был обнаружен перевернувшийся автомобиль Audi.

По предварительным данным, автомобилем управлял мужчина (1995 г. р.), который с различными повреждениями тела был помещен в больницу. Во время ДТП погиб ехавший с ним мужчина (1999 г. р.).

Проводится расследование.