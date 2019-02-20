В окрестностях Лейпалингиса полиция разыскивает пропавшего мужчину

Приметы: 185 см, худощавого телосложения, на нем была теплая синяя рубашка, кожаная кепка, джинсы.
Полиция вместе с близкими пропавшего обыскала окрестности, припограничную зону. В розысках участвовал кинолог с собакой. На дороге полиция останавливала автомобили и спрашивала о пропавшем. Один из водителей рассказал, что подвез Куцкайлиса до Лейпалингиса.
В среду поиски продолжились в окрестностях Лейпалингиса, на дороге Лейпалингис-Сейрияй. В поиске будут участвовать полицейские Лаздийского и Друскининкайского районов.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба связаться с полицией, со следователем Довиле Паулюконите по номеру +370 700 65 506, +370 618 64870 или 112.
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