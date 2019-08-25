В субботу, в 23:54, в деревне Страчунай Друскининкайского самоуправления автомобиль Land Rover, которым управляла женщина 1977 г. р., переехал и нанес смертельные увечья лежавшему на проезжей части мужчине 1968 г. р.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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