Сотрудники второго комиссариата полиции Вильнюса задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотических веществ. Задержанному 51 год.
24 октября в Вильнюсе, недалеко от Гарюнай, на АЗС полиция задержала подозреваемого в хранении наркотиков.
Было решено провести обыск в его доме. Полицейских удивило, что дом подозреваемого обнесен высоким забором, на каждом углу стоят видеокамеры, во дворе бегает собака бойцовской породы.
Во время обыска полиция изъяла у подозреваемого 400 г марихуаны, около 100 г порошка (возможно амфетамина) и 5 единиц оружия. Оружие - ранее было газовым, но переделано в боевое.
В роскошном автомобиле Mercedes-Benz полиция нашла черную маску.
Рядом с домом задержанного стоит большой заброшенный дом. Подозреваемый сказал полиции, что нам находился нелегальный публичный дом.
Подозреваемый был задержан за незаконное хранение оружия и наркотиков.
В охраняемом доме полиция обнаружила наркотики и оружие
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