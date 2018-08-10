Полиция информировала, что во время ссоры у дома номер 23 на ул. Гяню мужчина дробью из пневматического оружия выстрелил в другого мужчину не меньше 10 раз.
Пострадавший получил ранения в области руки и других частей тела.
Выяснилось, что две раны есть в области поясницы, еще 6 на ладони левой руки. Мужчину увезли в больницу. По имеющимся данным, стреляли не из боевого, а дробью из пневматического оружия.
Полиция сообщила DELFI, что пострадавший ждал помощи врачей у поликлиники, он сказал, что стрелявший убежал в сторону рынка.
Около 12 ч. подозреваемый сам явился в 4-ый комиссариат полиции. Он задержан. Начато расследование по 284 ст. УК ЛР (нарушение общественного порядка). Стало известно, что подозреваемый стрелял дробью из пневматического оружия.
Подозреваемого взяли под арест на двое суток. Выяснилось, что он стрелял из воздушного оружия, в конструкции которого есть баллон сжатого воздуха, позволяющий сделать много выстрелов подряд. Подозреваемый пришел в полицию без оружия. Полиция уже нашла и изъяла оружие.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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