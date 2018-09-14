Сообщение о пожаре поступило 14 сентября, в 12.19 ч. по номеру 112.

По предварительным данным, в подсобном помещении (полуподвале) загорелась электрощитовая.

Школа трехэтажная, все этажи были в дыму, поэтому учеников и работников эвакуировали из здания.

На месте работают пожарные-спасатели, вызвали врачей скорой помощи и полицию.