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18 июня в полицию сообщили о том, что на дорожном покрытии в Новой Вильне появилось оскорбительная надпись в адрес премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.
В Новой Вильне появилась оскорбляющая премьера Литвы надпись
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным BNS, краской было написано "сквернялис дурачок" (skvernelis durnelis) и рисунок рядом с надписью.

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала BNS, что сообщение поступило в четверг, в 8 ч.

"Жительница дома сообщила, что на асфальтированной дорожке, ведущей от дома к магазину Maximа на ул. Парко, написаны эти слова. Женщина сказала, что надпись эта появилась еще 15 июня", – сказала Кайрене.

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Это уже второй подобный выпад в адрес премьера Литвы за эту неделю.

В минувший четверг, около часа ночи, оскорбления краской были написаны на дороге, ведущей к дому премьер-министра на ул. Упес.

По сведениям BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".

На месте происшествия был задержан подозреваемый 1981 г.р. Сотрудники Департамента охраны руководства передали его полиции.

Портал delfi.lt сообщил, что подозреваемый - бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.

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