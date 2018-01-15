В Новой Вильне полиция выстрелами останавливала пьяного водителя

14 января ночью, около 3.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Пяргалес, полиции не подчинился и не остановился водитель Opel Zafira. Во время преследования патрульный из служебного оружия Glock 19 дважды выстрелила в воздух.
Около 3.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Риту, автомобиль Opel остановился, а из него вышел агрессивный водитель, поэтому во время его задержания пришлось использовать электрошокер Taser.
В организме водителя (1996 г.р.) было 1,01 промилле.
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