В Новой Вильне полиция выстрелами останавливала пьяного водителя

14 января ночью, около 3.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Пяргалес, полиции не подчинился и не остановился водитель Opel Zafira. Во время преследования патрульный из служебного оружия Glock 19 дважды выстрелила в воздух.