6 февраля, в 11.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Ариму, по вине водителя автомобиля Toyota в дерево врезался VW Golf, которым управляла девушка.
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Toyota выехала на главную дорогу со второстепенной, не пропустив ехавший по главной дороге VW Golf. Управлявшая VW Golf девушка, пытаясь избежать столкновения с Toyota, резко повернула влево и врезалась в дерево.

Водитель не пострадала, но автомобиль VW Golf серьезно поврежден, раскрылись подушки безопасности.

Водитель Toyota сначала пытался утверждать, что девушка ехала очень быстро, будто бы она могла остановиться, не сворачивая в сторону дерева, и т.п. Но когда на место происшествия приехала полиция, водитель признал свою вину. Водители заполнили декларацию ДТП.

DELFI благодарит читателя Эгидиюса за предоставленные фотографии.

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