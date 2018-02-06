Toyota выехала на главную дорогу со второстепенной, не пропустив ехавший по главной дороге VW Golf. Управлявшая VW Golf девушка, пытаясь избежать столкновения с Toyota, резко повернула влево и врезалась в дерево.

Водитель не пострадала, но автомобиль VW Golf серьезно поврежден, раскрылись подушки безопасности.

Водитель Toyota сначала пытался утверждать, что девушка ехала очень быстро, будто бы она могла остановиться, не сворачивая в сторону дерева, и т.п. Но когда на место происшествия приехала полиция, водитель признал свою вину. Водители заполнили декларацию ДТП.

DELFI благодарит читателя Эгидиюса за предоставленные фотографии.