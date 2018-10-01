1 октября, в 14.26 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, 63, автомобиль сбил ребенка лет 10. Водитель сообщил, что ребенок лишился сознания.
© DELFI / Domantas Pipas

На месте происшествия врачам не удалось привести ребенка в чувство - его увезли в больницу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Новой Вильне автомобиль сбил ребенка (3)

1 октября, в 14.26 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, 63, автомобиль...

В Правенишкес 300 заключенных отказались от завтрака, протестуя против ужесточения условий

После ремонта в третий локальный сектор Правенишкской...

Мужчина скончался, съев на обед маринованные зеленушки (2)

В ночь на понедельник в Республиканской вильнюсской...

Закрыта Via Baltica: столкнулись три фуры

1 октября , в 7.40 ч., поступило сообщение о том, что в...

По улицам Клайпеды полиция преследовала водителя: выяснилась причина бегства

В Клайпеде полиции преследовала пытавшегося скрыться...

TOP новостей

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (36)

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...

DELFI попробовал еду в школах: справедливо ли возмущение родителей (28)

С сентября родители детсадовцев и школьников стали...

Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (38)

О приближающемся экономическом кризисе говорят все...

Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (7)

301 – столько первокурсников в этом году приняты в...

В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (38)

В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...