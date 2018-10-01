1 октября, в 14.26 ч., в Вильнюсе, на ул. Парко, 63, автомобиль сбил ребенка лет 10. Водитель сообщил, что ребенок лишился сознания.
На месте происшествия врачам не удалось привести ребенка в чувство - его увезли в больницу.
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