По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, столкнулись два автомобиля Audi A4 и VW Golf, последний съехал с дороги.
В автомобиле VW Golf были зажаты пять человек: двое взрослых и трое детей. Погиб водитель автомобиля и сидевшая рядом с ним женщина.
По данным спасателей, двое мальчиков были без сознания. Девочка была в сознании.
По предварительным данным, в машине ехали члены одной семьи.
Позже выяснилось, что скончался и один из пострадавших мальчиков. По данным Департамента полиции в ДТП погиб водитель (1978 г.р.) автомобиля VW Golf, его жена (1980 г.р.) и сын (2002 г.р.). В больницу доставили двух пассажиров VW Golf: мальчика (2007 г.р.) и девочку (2002 г.р.).
Водитель (1990 г.р.) автомобиля Audi A4 с места ДТП сбежал, однако позже его обнаружили в полях и доставили в больницу. Мужчина был пьян - 1,27 промилле. После оказания первой помощи его перевезли в КПЗ.
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