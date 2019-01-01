В ночь на 1 января, в 3.06 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Мариямполе, на ул. Шермукшню. Сообщалось, что в автомобиле зажаты три человека.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, столкнулись два автомобиля Audi A4 и VW Golf, последний съехал с дороги.

В автомобиле VW Golf были зажаты пять человек: двое взрослых и трое детей. Погиб водитель автомобиля и сидевшая рядом с ним женщина.

По данным спасателей, двое мальчиков были без сознания. Девочка была в сознании.

По предварительным данным, в машине ехали члены одной семьи.

Позже выяснилось, что скончался и один из пострадавших мальчиков. По данным Департамента полиции в ДТП погиб водитель (1978 г.р.) автомобиля VW Golf, его жена (1980 г.р.) и сын (2002 г.р.). В больницу доставили двух пассажиров VW Golf: мальчика (2007 г.р.) и девочку (2002 г.р.).

Водитель (1990 г.р.) автомобиля Audi A4 с места ДТП сбежал, однако позже его обнаружили в полях и доставили в больницу. Мужчина был пьян - 1,27 промилле. После оказания первой помощи его перевезли в КПЗ.

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