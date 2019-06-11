В Норвегии погиб упавший со скалы в реку гражданин Литвы

11 июня полиция губернии Мёре-ог-Ромсдал информировала об этом инциденте, пишет nrk.no. О смерти несчастного сообщили его родственникам.
В полицию о несчастье сообщили 10 июня, в 15.20 ч. (по местному времени).
Полиция информировала, что со скалы на туристической дороге Тролльстиген человек упал в реку.
Его тело нашли в населенном пункте Лангойан и вытащили из реки.
Мужчина шел с двумя спутниками. Обстоятельства происшествия пока выясняются.
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