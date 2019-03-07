В Норвегии литовская фура с лососем заблокировала дорогу — разгружают вручную

Из-за ДТП была заблокирована дорога в местную школу, поэтому часть учителей и 45 учеников не могли попасть в школу 7 марта.

Фура съехала с дороги в городке Бёмлу (Западная Норвегия - DELFI) в среду днем. Сначала машину хотели вытащить из кювета вместе с грузом, но выяснилось, что это невозможно. Поэтому 18 тонн лосося пришлось разгружать вручную.

"В ночь со среды на четверг ночью было решено, что грузовик слишком тяжелый, чтобы его поднять. Была реальная опасность того, что он может перевернуться, поэтому его придется разгрузить вручную. Экипаж для этой работы прибыл в утренние часы в четверг. Это займет очень много времени. Здесь много лосося. Поэтому мы не можем сказать, когда дорога снова откроется", - сказал представитель местной дорожной полиции Ронни Слейре

В четверг из-за этого ДТП не работала часть школы. Всего в школе учатся 144 ученика. Из них 45 - ученики средней школы, им пришлось пропустить занятия.

"Власти собираются улучшить транспортное сообщение в Бёмлу, тут все еще есть много узких участков дороги, на одном из них и произошла авария. Мы надеемся, что дорога скоро откроется", - говорит директор школы Маргарет Эйде.

Не сообщается, кто управлял фурой и были ли пострадавшие.