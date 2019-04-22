Полиция Литвы сообщает, что в ночном клубе в Друскининкай нетрезвый пограничник ударил женщину кулаком по лицу.
Baras
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Инцидент произошёл в понедельник ночью, в 02:00, на аллее Вильняус. Заявляют, что кулаком по лицу женщины 1990 г.р. ударил с виду знакомый мужчина. Женщина за помощью к медикам не обращалась.

Подозреваемый (1989 г.р.) - старший пограничник Друскининкайской погранзаставы Варенского погранотряда, находившийся не в униформе в неслужебное время в нетрезвом состоянии.

Он был опрошен, была установлена средняя степень опьянения - 1,96 промилле.

Начато досудебное расследование по поводу причинения физической боли и лёгких нарушений здоровья.

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