В ночь на субботу в Вильнюсе с дороги съехал BMW: один человек погиб, двое серьезно пострадали

ДТП произошло на ремонтируемой части дороги. Предполагают, что автомобиль ехал на очень большой скорости. BMW съехал с дороги, несколько раз перевернулся, снося на своем пути дорожные знаки и деревья. Остановился он в лесу, перевернувшись на крышу.
Водитель и один пассажир (один выбрался из машины сам, а второго освободили пожарные-спасатели), были доставлены в больницу. По словам полицейских, их состояние очень серьезное.
Второй пассажир, который, как предполагают, не был пристегнут ремнем безопасности, выпал из автомобиля. Судя по увечьям, он был раздавлен автомобилем.
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