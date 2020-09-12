В ночь на субботу в Вильнюсе с дороги съехал BMW: один человек погиб, двое серьезно пострадали

ДТП произошло на ремонтируемой части дороги. Предполагают, что автомобиль ехал на очень большой скорости. BMW съехал с дороги, несколько раз перевернулся, снося на своем пути дорожные знаки и деревья. Остановился он в лесу, перевернувшись на крышу.

Водитель и один пассажир (один выбрался из машины сам, а второго освободили пожарные-спасатели), были доставлены в больницу. По словам полицейских, их состояние очень серьезное.

Второй пассажир, который, как предполагают, не был пристегнут ремнем безопасности, выпал из автомобиля. Судя по увечьям, он был раздавлен автомобилем.